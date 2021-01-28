Тренер рассказал, как можно победить лучшего боксера мира
Об этом сообщает Boxing News 24 .
По словам Диаса, они не смогут победить Альвареса решением судей.
"Я реалист и поэтому прекрасно понимаю, что мы не победим Канело по очкам. Поэтому мы должны сосредоточиться на атакующих действиях и в определенный момент боя вывести себя на нокаут. Мы понимаем, что это единственный способ уйти с ринга победителями. У Канело лучшие боксерские навыки, лучшая работа ног, и поэтому я непреклонен в своем мнении - мы не победим решением судей", - сказал Йоэль Диас - тренер Йылдырыма.
21 января стриминговий сервис DAZN объявил, что бой мексиканца Сауля Альвареса против турка Авни Йылдырыма состоится 27 февраля в США.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Авни Йылдырым является официальным претендентом на титул WBC.
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.
- 21 января сообщалось, что мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой против Авни Йылдырыма.
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