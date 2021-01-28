Тренер ПСЖ пригласил капитана "Реала" в свою команду
Об этом сообщает Marca .
По словам Почеттино, в ПСЖ Рамос найдет клуб, одержимый победами.
"Стратегия ПСЖ существует уже много лет. С тех пор, как мы подписали контракт с Роналдиньо. Тогда мы увидели возможности рынка и приглашали тех, кто может улучшить то, что у нас есть. Здесь Рамос найдет отличный клуб, который одержим всегда побеждать. ПСЖ - один из крупнейших клубов в мире", - сказал Почеттино.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.
Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).
- 28 октября сообщалось, что Рамос может бесплатно перейти в итальянский "Милан".
- 19 ноября кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт пообещал купить капитана "Реала" Серхио Рамоса, если этого захочет будущий главный тренер.
- 3 декабря стало известно, что Рамос готов покинуть "Реал" в летнее трансферное окно.
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