Тренер ПСЖ пригласил капитана "Реала" в свою команду

28 января, 2021, 21:49

Главный тренер французского ПСЖ Почеттино пригласил в свою команду капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса

Об этом сообщает Marca .

По словам Почеттино, в ПСЖ Рамос найдет клуб, одержимый победами.

"Стратегия ПСЖ существует уже много лет. С тех пор, как мы подписали контракт с Роналдиньо. Тогда мы увидели возможности рынка и приглашали тех, кто может улучшить то, что у нас есть. Здесь Рамос найдет отличный клуб, который одержим всегда побеждать. ПСЖ - один из крупнейших клубов в мире", - сказал Почеттино.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).

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