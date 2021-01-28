Тарифные протесты: на Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков
28 января, 2021, 14:37
Жители двух общин на Полтавщине перекрыли дорогу Киев-Харьков из-за высоких тарифов на газ
Об этом сообщает Общественное .
На Полтавщине жители Чутовской и Скороходовской общин перекрыли дорогу Киев-Харьков.
Около сотни людей от 10:00 утра заблокировали движение автомобилей возле села Лисья Чутовской общины.
Пропускают только те, где есть дети, а еще машины скорой медицинской помощи.
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