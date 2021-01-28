Тарифные протесты: на Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков

28 января, 2021, 14:37

Жители двух общин на Полтавщине перекрыли дорогу Киев-Харьков из-за высоких тарифов на газ

Об этом сообщает Общественное .

На Полтавщине жители Чутовской и Скороходовской общин перекрыли дорогу Киев-Харьков.

Около сотни людей от 10:00 утра заблокировали движение автомобилей возле села Лисья Чутовской общины.

Пропускают только те, где есть дети, а еще машины скорой медицинской помощи.