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Espreso.tvОбществоТарифные протесты: на Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков

Тарифные протесты: на Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков


фото: suspilne
Жители двух общин на Полтавщине перекрыли дорогу Киев-Харьков из-за высоких тарифов на газ

Об этом сообщает Общественное .

На Полтавщине жители Чутовской и Скороходовской общин перекрыли дорогу Киев-Харьков.

Около сотни людей от 10:00 утра заблокировали движение автомобилей возле села Лисья Чутовской общины.

Пропускают только те, где есть дети, а еще машины скорой медицинской помощи.

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