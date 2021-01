Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и снеге 29 января

28 января, 2021, 14:56

В Украину идет очередное похолодание, также ожидаются осадки, порывистый ветер и гололедица

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Что завтра в Украине? Выезжать на летней резине не стоит. Снег, гололед, порывистый ветер, дальнейшее похолодание", - отметила синоптик.

Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.

Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, идти снег и мокрый снег.

А вот днем 29 января в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.

На Востоке днем осадки - на Харьковщине, вплоть вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3 ° C до + 2 ° C, на крайнем юге + 3 ° C ... + 6 ° C.

Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2 ° C ... -9 ° C, а в ночь на субботу на 30-е января, похолодание усилится.

В Киеве завтра периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится.

"На дорогах гололедица, внимательно с дистанциями", - отметила госпожа Диденко.

Ближайшей ночью уже в столице морозец, -5 ° C ... -7 ° C, завтра днем ожидается 0 ° C ... -2 ° C.

