Суд отказал Нефедову в восстановлении в должности главы таможенной службы, экс-чиновник обжалует решение

28 января, 2021, 15:00

Окружной административный суд города Киева отказал Максиму Нефедову в восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы

Об этом сообщает Судебная власть Украины .

"Нефедову было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом министров процедуры при увольнении истца с должности", - говорится в сообщении.

Нефедов собирается обжаловать решение, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Это ожидаемое решение. Конечно, я буду обжаловать (решение суда). Конечно, цель - дойти до Верховного суда, на который у нас все-такиесть какие-то надежды в стране", - сказал Нефедов.

Напомним, 24 апреля 2020 года на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая 2020 года ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным.