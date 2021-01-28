Суд отказал Нефедову в восстановлении в должности главы таможенной службы, экс-чиновник обжалует решение
28 января, 2021, 15:00
Окружной административный суд города Киева отказал Максиму Нефедову в восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы
Об этом сообщает Судебная власть Украины .
"Нефедову было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом министров процедуры при увольнении истца с должности", - говорится в сообщении.
Нефедов собирается обжаловать решение, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
"Это ожидаемое решение. Конечно, я буду обжаловать (решение суда). Конечно, цель - дойти до Верховного суда, на который у нас все-такиесть какие-то надежды в стране", - сказал Нефедов.
- Напомним, 24 апреля 2020 года на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
- 20 мая 2020 года ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным.
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