Стипендии для участников ВНО и гранты на зарубежное обучение: Зеленский учредил премии для школьников

28 января, 2021, 13:52

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Зеленский подписал указ № 27/2021 "О стипендиях, премии и гранты Президента Украины в сфере образования".

Так, документ предусматривает:

- основания президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты;

- премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;

- грантов на обучение за рубежом.

Согласно указу, Кабмин в двухмесячный срок разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.

Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.

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