Стипендии для участников ВНО и гранты на зарубежное обучение: Зеленский учредил премии для школьников
Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.
Зеленский подписал указ № 27/2021 "О стипендиях, премии и гранты Президента Украины в сфере образования".
Так, документ предусматривает:
- основания президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты;
- премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;
- грантов на обучение за рубежом.
Согласно указу, Кабмин в двухмесячный срок разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.
Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.
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