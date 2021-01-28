США готовы возобновить диалог с Китаем в отдельных вопросах, - Госдеп
28 января, 2021, 10:58
Администрация США во главе с Джо Байденом готова возобновить сотрудничество с Китаем в отдельных вопросах, представляющих взаимный интерес
В частности, по сохранению климата и противостояния глобальному потеплению, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции .
Он пояснил, что взаимодействие будет происходить в сферах, где обе страны разделяют общий интерес, пытаются работать вместе.
"Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем, возможно, станут важнейшими отношениями в мире в дальнейшем. Это сформирует будущее, в котором мы все будем жить. И все чаще эти отношения приобретают аспектов противостояния, конкуренции, но и сотрудничества", - отметил Блинкен.
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