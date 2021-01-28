Следующая пандемия может быть в 10 раз хуже, - Билл Гейтс

28 января, 2021, 10:36

Мир должен быть готов к новым пандемиям, ведь они становятся частью жизни

Об этом основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung .

Гейтс убежден, что мир должен подготовиться к новым пандемиям, ведь они уже есть составляющей "новой нормальности, так же как дрожит земля, приходят торнадо или меняется климат". Он призывает извлечь уроки из нынешней пандемии и сомневается, что человечество сделало это. Гейтс считает, что "мы не готовы к следующей пандемии", а будущая может быть "в десять раз хуже".

Миллиардер высоко оценил научный прогресс в разработке вакцин, скорость, с которой было достигнуто успеха, что было невозможным еще 5 лет назад. В то же время он предостерег от "прививочного национализма" и призвал руководителей государств справедливо распределять вакцину.

"Ни одна страна не может самостоятельно бороться с пандемией", - отметил Гейтс.

Билл Гейтс и его жена Мелинда являются основателями и донорами Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который активно участвует в борьбе с различными заболеваниями. Гейтс одновременно находится в центре теорий заговора по коронавирусу.

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