Сейчас важнее говорить о субсидиях или медицинской реформе, а не о том, как "дерибанить" имущество Верховной Рады, - Княжицкий
Об этом Николай Княжицкий заявил во время выступления в парламенте 28 января. Народный депутат от "Европейской солидарности" убежден, что проект Закона "О парламентской службе" сейчас абсолютно не ко времени.
- Набор на руководящие и иные должности в Аппарате парламента будет осуществлять не Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, как сейчас, а комиссия, созданная внутри аппарата. Требования к кандидатам на должности, порядок проведения конкурса и все остальное устанавливает только руководитель Аппарата Верховной Рады.
- Законопроект предлагает отказаться от открытой и прозрачной государственной службы и создает коррупционные риски, когда руководитель Аппарата единолично решает, кого, по какому принципу и на какую должность принимать. Это плохой прецедент, потому что фактически мы разрушаем структуру государственной службы.
- Законопроект предусматривает неравные условия финансово-материального обеспечения для работников секретариатов комитетов и секретариатов депутатских фракций, а это те люди, которые ежедневно готовят аналитику, выполняют другую работу для обеспечения работы парламента и каждого народного депутата.
- Этот законопроект фактически закладывает основы распродажи имущества Верховной Рады, потому что сейчас имуществом распоряжается сама Верховная Рада, а проект закона предлагает сделать так, чтобы парламент определял порядок распоряжения имуществом. Это может привести к тому, что утвержденный Верховной Радой Украины порядок распоряжения государственным имуществом будет непрозрачным и содержащим коррупционные риски, а имущество фактически распродано. Этот вопрос вообще на самом деле не является предметом регулирования законопроектов.
"Мы подали альтернативный законопроект, хотя на самом деле считаем, что сама эта тема сейчас у нас не актуальна, но попытались исправить недостатки в альтернативном законопроекте. Нам важнее было бы сейчас говорить о субсидиях или медицинской реформе, а не о том, как, простите, "дерибанить" имущество Верховной Рады", - подчеркнул нардеп.
Справка. Проект Закона Украины "О парламентской службе", принятый в Верховной Раде за основу, предлагает определить особенности правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих. В частности, определить понятие "парламентская служба" как служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности парламентских служащих, связанной с правовым, научно-экспертным, исследовательско-аналитическим, документальным, организационным, информационным, финансовым, материально-техническим и другим обеспечением деятельности Верховной Рады Украины как единого органа законодательной власти в Украине и ее органов, народных депутатов Украины и депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-