Сейчас важнее говорить о субсидиях или медицинской реформе, а не о том, как "дерибанить" имущество Верховной Рады, - Княжицкий

28 января, 2021, 15:05

Законопроект создает коррупционные риски и может фактически разрушить структуру государственной службы

Об этом Николай Княжицкий заявил во время выступления в парламенте 28 января. Народный депутат от "Европейской солидарности" убежден, что проект Закона "О парламентской службе" сейчас абсолютно не ко времени.

По словам народного депутата, предлагаемый законопроект содержит ряд рисков. В частности, в нем предусмотрено следующее:

Набор на руководящие и иные должности в Аппарате парламента будет осуществлять не Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, как сейчас, а комиссия, созданная внутри аппарата. Требования к кандидатам на должности, порядок проведения конкурса и все остальное устанавливает только руководитель Аппарата Верховной Рады. Законопроект предлагает отказаться от открытой и прозрачной государственной службы и создает коррупционные риски, когда руководитель Аппарата единолично решает, кого, по какому принципу и на какую должность принимать. Это плохой прецедент, потому что фактически мы разрушаем структуру государственной службы. Законопроект предусматривает неравные условия финансово-материального обеспечения для работников секретариатов комитетов и секретариатов депутатских фракций, а это те люди, которые ежедневно готовят аналитику, выполняют другую работу для обеспечения работы парламента и каждого народного депутата. Этот законопроект фактически закладывает основы распродажи имущества Верховной Рады, потому что сейчас имуществом распоряжается сама Верховная Рада, а проект закона предлагает сделать так, чтобы парламент определял порядок распоряжения имуществом. Это может привести к тому, что утвержденный Верховной Радой Украины порядок распоряжения государственным имуществом будет непрозрачным и содержащим коррупционные риски, а имущество фактически распродано. Этот вопрос вообще на самом деле не является предметом регулирования законопроектов.

Поэтому фракция "Европейской солидарности" выступила против проекта закона "О парламентской службе", зарегистрированного за №4530, предложив альтернативный законопроект.

"Мы подали альтернативный законопроект, хотя на самом деле считаем, что сама эта тема сейчас у нас не актуальна, но попытались исправить недостатки в альтернативном законопроекте. Нам важнее было бы сейчас говорить о субсидиях или медицинской реформе, а не о том, как, простите, "дерибанить" имущество Верховной Рады", - подчеркнул нардеп.

Справка. Проект Закона Украины "О парламентской службе", принятый в Верховной Раде за основу, предлагает определить особенности правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих. В частности, определить понятие "парламентская служба" как служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности парламентских служащих, связанной с правовым, научно-экспертным, исследовательско-аналитическим, документальным, организационным, информационным, финансовым, материально-техническим и другим обеспечением деятельности Верховной Рады Украины как единого органа законодательной власти в Украине и ее органов, народных депутатов Украины и депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины.

Законопроект также определил общие принципы деятельности парламентской службы, составляющие системы ее управления, особенности вступления на парламентскую службу, служебной карьеры и дисциплинарной ответственности парламентских государственных служащих, вопросы финансового обеспечения деятельности парламентской службы, особенности парламентской патронатной службы и служебной деятельности парламентских работников, выполняющих функции по обслуживанию и тому подобное.