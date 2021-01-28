Сборная Украины узнала соперников в квалификации Евро-2023

28 января, 2021, 15:22

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023 U-21

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

53 молодежных сборных будут соревноваться за 14 мест в финальной части Евро-2023, который пройдет в Румынии и Грузии (прим. - эти команды автоматически попадают на турнир). Участие в чемпионате Европы смогут принимать игроки, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Согласно результатам жеребьевки квалификации, сборная Украины U21 попала в группу H. Наша команда сыграет против Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Результаты жеребьевки квалификации Евро-2023 (U-21):

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.

Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

В финальную часть Евро-2023 (U-21) выйдут девять победителей групп, лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест.

Первые матчи отборочного турнира пройдут начнутся в марте 2021 года, а закончатся в июне 2022-го.