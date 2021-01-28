Самый титулованный украинский клуб назначил новым тренером олимпийского чемпиона

28 января, 2021, 13:52

Новым главным тренером баскетбольного клуба "Будивельник" стал латыш Игорс Миглиниекс

Об этом сообщает "Строитель" в facebook.

Игорс Миглиниекс сменит на посту главного тренера Леонида Яйла, который станет ассистентом латыша.

Последним местом работы Миглиниекс был китайский "Гуандонг Тайгерс", где он работал вторым тренером. Также он возглавлял сборную Латвии, латвийские, российские, кипрские и польские клубы.

В Украине Миглиниекс известный по работе в "Киеве" и "Донецку".

Игорс Миглиниекс- является обладателем олимпийского золота Олимпиады-1988 году в составе сборной СССР.

"Строитель" является самым титулованным клубом Украины, который выигрывал национальный чемпионат 10 раз и принимал золото чемпионата СССР. Сейчас киевский клуб занимает в регулярном чемпионате Украины девятое место.

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