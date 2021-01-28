"Сидячих вирус не берет?": Марцинкив призвал Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в транспорте

28 января, 2021, 18:57

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Об этом он написал в Facebook.

"Сидячих вирус не берет? Количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывает реальной потребности пассажиропотока. В результате часть просто вынуждена пользоваться услугами такси, или подсадкой в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - заявил Марцинкив.

Мэр добавил, что в связи с ситуацией перевозчики несут убытки.

"Отдельная тема - убытки, которые несут перевозчики, курсирующие в условиях неполной загрузки. Кто должен покрывать эти потери? Общество? Городской бюджет? Сегодня на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - заявил он.

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