"Сидячих вирус не берет?": Марцинкив призвал Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в транспорте
Об этом он написал в Facebook.
"Сидячих вирус не берет? Количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывает реальной потребности пассажиропотока. В результате часть просто вынуждена пользоваться услугами такси, или подсадкой в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - заявил Марцинкив.
Мэр добавил, что в связи с ситуацией перевозчики несут убытки.
"Отдельная тема - убытки, которые несут перевозчики, курсирующие в условиях неполной загрузки. Кто должен покрывать эти потери? Общество? Городской бюджет? Сегодня на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - заявил он.
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