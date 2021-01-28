"Шахтер" предложил 5 млн евро за 17-летнего бразильца
28 января, 2021, 12:55
Бразильский "Флуминенсе" отказался продавать "Шахтеру" 17-летнего форварда Кайку за 5 млн евро
Об этом сообщает Globo Esporte .
По информации издания, "Шахтер" предложил 5 млн евро за 70% прав на нападающего. Эта сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом бонусов. Сейчас переговоры между украинским и бразильским клубами продолжаются.
На футболиста также претендуют английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Также форвард юношеской сборной Бразилии получил предложение о продлении на 3 года контракта с "Флуминенсе".
Действующее соглашение Кайку с бразильцами рассчитана до 2022 года. Сейчас он не может перейти в другой клуб в июне 2021, пока ему не исполнится 18 лет.
- 17 января стало известно, что "Шахтер" начал переговоры с "Флуминенсе" о покупке Кайку.
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