"Севилья" представила фанам экс-лидера "Металлиста", который подрался с тренером "Аталанты"

28 января, 2021, 17:36

Испанская "Севилья" официально представила полузащитника Алехандро Гомеса, который покинул итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Севильи".

Алехандро Гомес вышел на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" и пожонглировав мячом. Гомес будет выступать в "Севильи" и под 24 номером.

"Севилья" заплатила за Гомеса 5,5 млн евро, еще 3 млн "Аталанта" получит бонусами. Контракт аргентинца рассчитан до июня 2024 года.

Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 28, 2021

Гомес был лидером и капитаном "Аталанты". В этом сезоне аргентинец провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Последний раз он появлялся на футбольном поле 16 декабря.

Фабрицио Романо сообщал, что хавбек устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Инцидент произошел 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланом". Полузащитника не выпустили на второй тайм.

32-летний Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в 2013-2014 годах.

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