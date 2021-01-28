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Espreso.tvСпорт"Севилья" представила фанам экс-лидера "Металлиста", который подрался с тренером "Аталанты"

"Севилья" представила фанам экс-лидера "Металлиста", который подрался с тренером "Аталанты"


фото: Getty Images
Испанская "Севилья" официально представила полузащитника Алехандро Гомеса, который покинул итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Севильи".

Алехандро Гомес вышел на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" и пожонглировав мячом. Гомес будет выступать в "Севильи" и под 24 номером.

"Севилья" заплатила за Гомеса 5,5 млн евро, еще 3 млн "Аталанта" получит бонусами. Контракт аргентинца рассчитан до июня 2024 года.

Гомес был лидером и капитаном "Аталанты". В этом сезоне аргентинец провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Последний раз он появлялся на футбольном поле 16 декабря.

Фабрицио Романо сообщал, что хавбек устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Инцидент произошел 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланом". Полузащитника не выпустили на второй тайм.

32-летний Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в 2013-2014 годах.

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