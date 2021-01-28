28 января, 2021, 15:24

В администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что не знакомы с новым расследованием в отношении трех убийств, организованных сотрудниками ФСБ, которые отравили Алексея Навального

. "Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними. А чаще всего их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто тратить время", - сказал прессекретар российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Дождь .

Речь идет о материал The Insider, подготовленный совместно с Bellingcat, обнародованном 27 января.

В нем утверждается, что члены группы ФСБ, организовавших покушение на Навального, причастны также к смертям журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения Новая Россия Никиты Исаева.

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