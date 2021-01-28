"Милан" отказался наказывать Ибрагимовича за стычку с игроками "Интера"

28 января, 2021, 19:45

Руководство "Милана" приняло решение не наказывать форварда Златана Ибрагимовича за стычку с игроками "Интера" в Кубке Италии

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Руководство "Милана" провело встречу с Ибрагимовичем. Стороны рассмотрели скандальный эпизод. В итоге боссы итальянского топ-клуба решили не штрафовать 39-летнего шведа.

В конце первого тайма четвертьфинального матча Кубка Италии между "Миланом" и "Интером" между шведским и бельгийским форвардами произошло столкновение.

Защитник "Милана" Романьоли сфолил против Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Златан Ибрагимович присоединился к спору. В Италии расшифровали, что швед сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький ослик". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

Арбитр дал обоим игрокам желтые карточки, а Ибрагмович на 58-й минуте получил повторное предупреждение и заработал удаление.

Издание Sport Mediaset предполагает, что Ибрагимович в перепалке с Лукаку вспомнил слова владельца "Эвертона" Фарада Мошири в 2018 году, который рассказывая о переходе бельгийца в "Манчестер Юнайтед", сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти в "Челси "и это было" что-то связанное с вуду". Сам Лукаку отрицал это.

В итоге "Интер" в овертайме победил "Милан" 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Италии.

Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1.

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