"Героев в школы, Портнова в тюрьму": львовян зовут на протест

28 января, 2021, 15:09

Протестовать будут против скандальных решений Окружного административного суда Киева.

Об этом "Еспресо.Захид" сообщили организаторы.

Завтра, 29 января, во Львове состоится акция протеста "Героев в школы, Портнова в тюрьму". Организаторами выступили общественные активисты Львова, среди которых немало участников боевых действий.

"Сегодня у наших детей отберут Героев, а завтра дети обвинят вас в чрезмерном патриотизме, - отмечает один из организаторов акции Антон Петровский. - Если Портнов требует запретить украинских Героев, мы взамен требуем посадить в тюрьму или ликвидировать Портнова. Для того, чтобы защитить Украину - нужно поехать на войну. Для того, чтобы не упустить Украину, достаточно время от времени просто приходить на важные акции и постоять на них хотя бы часок. Власть никогда не будет на нас реагировать, если не будет видеть массовости протеста".

Следовательно, завтра в 17:00 львовян просят прийти к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы продемонстрировать свое несогласие с антиукраинскими решениями судов.

Напомним, на днях Окружной административный суд Киева вынес два скандальных решения. Во-первых, обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники для 5 и 11 классов, вышедшие в 2018-2019 годах, на предмет освещения в них событий Революции Достоинства. Во - вторых, удовлетворил еще один иск Андрея Портнова по отмене празднования в Киеве годовщин выдающихся деятелей национально-освободительного движения.

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