"Европейская Солидарность" не позволит посадить Украину на российские газовые схемы ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам, - Герасимов

28 января, 2021, 14:05

Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской Солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он также напомнил о том, кто и когда подписал кабальные газовые контакты Тимошенко-Путина, через которые Кремль давил на Украину, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у бедных льготный тариф на электроэнергию -" Европейская Солидарность "разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось эта постановление, которое фактически повторяет стратегию" Европейской Солидарности "по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию ", - констатировал Герасимов.

"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект" Европейской Солидарности "4585 и направляйте дополнительные 7 млрд гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", - призвал Герасимов.

Он подчеркнул - также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

"Если мы уже коснулись газа - сегодня с этой трибуны о тарифах, газ и совесть нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе." Газовая принцесса Лазаренко ", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хи-хи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов ", - отметил Артур Герасимов.

"Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы." Европейская Солидарность "не даст этого сделать ни "газовая принцесса ", ни ее телефонным абонентам", - резюмировал сопредседатель фракции.