"Демократии бросили вызов": генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить расходы на оборону на фоне агрессии РФ и роста Китая

28 января, 2021, 08:09

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса увеличивать расходы на оборону из-за агрессивные действия России, терроризма и роста Китая

Об этом говорится в заявлении Столтенберга, обнародованном на сайте НАТО.

"Наши вооруженные силы обеспечили, чтобы этот кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности, но COVID-19 не заставил другие проблемы исчезнуть. Нашей демократии, нашей ценностям и порядке, основанном на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны оставаться готовыми к решения любого вызова, который может появиться в будущем ", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил к решению глобальных вызовов.

Также Столтенберг заявил, что надеется на сотрудничество с президентом США Джо Байденом, поскольку вместе Европе и США безопаснее.

Кроме того, Столтенберг выразил желание, чтобы НАТО тесно сотрудничало с демократиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По Афганистану генсек НАТО назвал мирные переговоры между правительством страны и движением "Талибан" исторической возможностью и добавил, что любое корректировки уровня войск НАТО в Афганистане должно осуществляться союзниками скоординировано.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом внимательно изучает злонамеренные действия России - отравление Навального, вмешательство в выборы в США в 2020 году, хакерские атаки русских на программное обеспечение SolarWind и рапорты о выплатах Россией вознаграждений за нападения на американских военных в Афганистане.

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