"Демократии бросили вызов": генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить расходы на оборону на фоне агрессии РФ и роста Китая
Об этом говорится в заявлении Столтенберга, обнародованном на сайте НАТО.
"Наши вооруженные силы обеспечили, чтобы этот кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности, но COVID-19 не заставил другие проблемы исчезнуть. Нашей демократии, нашей ценностям и порядке, основанном на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны оставаться готовыми к решения любого вызова, который может появиться в будущем ", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО призвал инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил к решению глобальных вызовов.
Также Столтенберг заявил, что надеется на сотрудничество с президентом США Джо Байденом, поскольку вместе Европе и США безопаснее.
Кроме того, Столтенберг выразил желание, чтобы НАТО тесно сотрудничало с демократиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По Афганистану генсек НАТО назвал мирные переговоры между правительством страны и движением "Талибан" исторической возможностью и добавил, что любое корректировки уровня войск НАТО в Афганистане должно осуществляться союзниками скоординировано.
- Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом внимательно изучает злонамеренные действия России - отравление Навального, вмешательство в выборы в США в 2020 году, хакерские атаки русских на программное обеспечение SolarWind и рапорты о выплатах Россией вознаграждений за нападения на американских военных в Афганистане.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-