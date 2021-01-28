"Аталанта" пошла на решительный шаг в переговорах с футболистом "Шахтера"
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в twitter.
По его информации, "Аталанта" решила приобрести Виктора Коваленко до конца январского трансферного окна.
Ранее бергамци достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника летом, после окончания его контракта с "Шахтером". Однако ситуация изменилась из-за продажи аргентинского хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленко как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.
24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года.
В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.
#Calciomercato - #Atalanta , #Kovalenko possibile operazione per la fine di gennaio https://t.co/TesAnvMQo5- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2021
- 24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталанты".
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