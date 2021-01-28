"Аталанта" пошла на решительный шаг в переговорах с футболистом "Шахтера"

28 января, 2021, 09:15

Итальянская "Аталанта" решила осуществить трансфер полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко уже в январе

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в twitter.

По его информации, "Аталанта" решила приобрести Виктора Коваленко до конца январского трансферного окна.

Ранее бергамци достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника летом, после окончания его контракта с "Шахтером". Однако ситуация изменилась из-за продажи аргентинского хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини характеризует Коваленко как творческого игрока, который может значительно повысить качество средней линии клуба.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. За "Аталанту" выступает другой украинец Руслан Малиновский.

24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталанты".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb