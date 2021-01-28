"Антиковидний план" Порошенко: срочное тестирование, запрет российской вакцины, уголовная ответственность за аферы с прививкой

"Вопрос общего тестирования абсолютно реально провести в течение месяца. Таким образом мы остановим распространение вируса, и не надо тогда держать всю страну в локдауни, не надо изолировать всю страну", - замечает Ионова.





Кабмин должен разработать Национальную программу иммунизации граждан от коронавируса и обеспечить финансирование учреждений здравоохранения, привлеченных к вакцинации, - говорится в одном из законопроектов. Правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн.

Также необходимо утвердить критерии приоритетности - первыми должны вакцинироваться медработники, военнослужащие; пожилые люди; работники учреждений образования и социальной сферы. Завершить прививки этих социальных групп необходимо до 1 сентября 2021 года.

Правительство должно установить и контролировать предельные цены для товаров и услуг противоэпидемического назначения - в том числе вакцин и тестов.

"Европейская Солидарность" призывает запретить ввоз, распространение и реализацию в Украине вакцины, разработанной или произведенной на территории или с участием государства, признанного в установленном порядке государством-агрессором. "Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

Законопроектом предлагается установить, что прививки осуществляется бесплатно - оплата прививки в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в любой форме запрещена. "Европейская Солидарность" также требует запретить перепродажу вакцины, которая была приобретена за бюджетные средства.

В то же время проект закона предусматривает возможность для частных учреждений здравоохранения за свой счет ввозить разрешены для использования в Украине вакцины, распространять и использовать их для прививки граждан против коронавируса.







"Евросолидарнисть" предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность за нарушение порядка прививки, за использование в коммерческих целях вакцин и тестов, приобретенных за бюджетные средства.

За эти преступные действия пропонуюеться штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные представителем власти, повторно или по предварительному сговору группой лиц, - предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.







"Штаб борьбы с Covid-19 возглавляет Зеленский. Хотелось бы услышать отчет этого штаба. Как так случилось, что Украина - единственная страна в Европе, которая не начала вакцинацию, не закупила ее и не начала прививки? Кто за это несет ответственность? В других странах и правительства, и премьеры, и президенты боролись за бронирование достаточного количества вакцин для своих граждан. А у нас боролись за то, какая «прокладка» будет это делать. Пока власть без конца обещает и ничего не делает, болеют тысячи украинцев. И все эти жертвы коронавируса - они являются жертвами власти ", - подчеркнула Мария Ионова.