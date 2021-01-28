Путин за время управления Россией потратил $ 609 млрд на поддержку лояльных режимов и "геополитику", - исследования

28 января, 2021, 09:23

За 20 лет "эпохи Путина" Россия потратила $ 609 млрд средств из государственного бюджета страны на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты

Об этом говорится пишет российская "Новая Газета", передает " Радио Свобода ".

По подсчетам российских журналистов, за 20 лет путинизма российская клика вывела в оффшоры более $ 1 трлн.

Еще $ 609 млрд были потрачены на поддержку дружественных режимов и геополитические проекты.

Россияне в подсчетах использовали открытые источники и информацию от российских чиновников.

Российские журналисты отмечают, что из этих денег $ 109 млрд из этих средств были направлены на поддержку режима Лукашенко, $ 103 млрд - на "помощь" Украине (речь идет о периоде до 2014 года), $ 32 млрд - на сепаратистские регионы. Еще $ 20,2 млрд ушло на поддержку Венесуэлы. Сирийскому правительству Башара Асада было предоставлено $ 4,7 млрд.

По данным "Новой газеты", $ 224 млрд российская власть потратила на энергетические проекты, вроде "Северного потока - 2" или "Турецкого потока". Эксперты, опрошенные изданием, считают, что они вряд ли окупятся, поскольку является «политически мотивированными», а большая часть средств на их реализацию ушла в "карман" подрядчикам.

Также журналисты подсчитали, что за 20 лет Россия "простила" долгов на $ 116 млрд. Из них $ 20 млрд - африканским странам, $ 12 млрд - Ирану, $ 11 млрд - Северной Кореи.

Отмечается, что на деньги, которые за 20 лет российские власти потратила "на геополитику", можно было бы построить 15 тис.нових больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо