ПриватБанк начал кредитовать бизнес по госгарантиям

28 января, 2021, 16:28

ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и малого и среднего бизнеса (МСБ) по программе государственных гарантий

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные постановлением Кабинета министров №1151 от 25 ноября 2020 года, смогут получить финансирование ПриваБанка с частичным обеспечением государственными гарантиями.

По словам руководителя Дирекции МСБ ПриватБанка Евгения Заиграев, кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 тыс. кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер.

В пресс-службе отметили, что подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте ПриватБанка.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября постановили проект закона №3659-д "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе".

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

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