ПриватБанк начал кредитовать бизнес по госгарантиям
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные постановлением Кабинета министров №1151 от 25 ноября 2020 года, смогут получить финансирование ПриваБанка с частичным обеспечением государственными гарантиями.
По словам руководителя Дирекции МСБ ПриватБанка Евгения Заиграев, кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 тыс. кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер.
В пресс-службе отметили, что подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте ПриватБанка.
- Напомним, Верховная Рада 3 сентября постановили проект закона №3659-д "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе".
- Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
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