Правоохранители заподозрили ОГХК в подделке документов для снятия ареста с продукции

28 января, 2021, 16:09

Офис генерального прокурора заподозрил Объединенную горно-химическую компанию (ОГКХ) в подделке документов для снятия ареста с продукции

Об этом пишет Минпром.

По информации СМИ, Дзержинский райсуд Кривого Рога 29 января повторно рассмотрит ходатайство компании Trimmco Ade Pte Ltd., которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, в котором трейдер просит отменить арест рутила ОГХК в порту Одессы, предоставив новое обстоятельство - дополнительное соглашение к контракту, о чем говорится в справке Офиса генерального прокурора, которой располагает издание.

Отмечается, что чтобы снять арест, IMMCO намерена представить дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года к контракту от 29 октября 2020 года, которым предусмотрено изменение условий оплаты товара: она наступает в момент загрузки поставленной партии товара на судно в порту "Одесса".

"Правоохранительными органами установлено, что это допсоглашение ИММСО с ОГХК является поддельным, подписанным задним числом, чтобы предотвратить наказание за нанесенный ущерб ОГХК", - сообщило издание.

"Упомянутая сделка является поддельной и не прошла процедуру регистрации контрактов ВЭД в Государственной таможенной службе Украины", - говорится в объяснении правоохранителей.

В издании напомнили, что ИММСГ завершила вывоз рутила ОГХК в объеме 5,6 тыс. тонн 14 декабря 2020 года, но не оплатила государственной компании по истечению 30 дней, как того требовало прежнее дополнение к контракту. Кроме того, по данным правоохранителей, ИММСО планировала перепродать рутил еще одному посреднику - японской компании Advanced Material Japan Corporation, в результате чего ОГХК недополучит на каждой тонне рутила не менее $500, а ущерб компании от контракта составит около $3 млн.

Это стало поводом для правоохранительных органов в день окончания срока оплаты по контракту - 14 января, арестовать рутил на складах порта и провести обыски в офисе ОГХК и на Вольногорском филиале. Таким образом, стороны не успели погрузить товар на судно в порту Одессы и вывезти его.

При этом руководство ОГХК и ИММСО подозревают в сговоре и нанесении ущерба госпредприятию в размере $6 млн.

Это будет третья попытка IMMCO разблокировать продукцию ОГХК в суде, не оплатив ее.

Суд первой инстанции - Дзержинский райсуд Кривого Рога, а также Днипровский апелляционный суд отказали компании IMMCO в отмене ареста, ссылаясь на то, что товар все еще не оплачен государственному предприятию.

Силовики настаивают на том, что организованная преступная группа в составе заместителя менеджмента ФГИ и ОГХК изыскивают меры по вынесению судьей неправомерного решения о снятии ареста с имущества госкомпании с целью его присвоения, оказывая давление на судью Дзержинского райсуда. Ситуацией вокруг контракта ОГХК с IMMCO также заинтересовались НАБУ и ГБР.

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