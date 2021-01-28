Полиция задержала мужчину, который взорвал бомбу на территории детсада в Никополе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"27 января, около 13 часов в полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу", - говорится в повдиомленни.

Полицейские установили личность и доставили в полицию 37-летнего мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb