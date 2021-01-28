Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за митинга ФЛП

28 января, 2021, 10:46

28 января в связи с митингом физических лиц-предпринимателей в правительственном квартале полиция и Нацгвардия усилила дежурство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

28 января в центре Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - предупредили в полиции.

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