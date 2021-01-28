Полиция Киева нашла в реке тело нацгвардейца, которого искали 10 дней
28 января, 2021, 12:36
Полицейские нашли в реке Лыбидь тело 25-летнего военнослужащего Национальной гвардии, поиски которого длился десять дней
Об этом сообщили в пресс-служба столичной полиции.
"В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь. Полицейские сразу зарегистрировали обращение и начали поиски пропавшего", - говорится в сообщении.
Видео с камер наблюдения, правоохранители установили маршрут, в результате чего нашли тело в реке Лыбидь.
По данному факту начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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