По делу о преступлениях террористов "ДНР" в тюрьме "Изоляция" подозревают 5 человек, - прокуратура
Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Андрей Лещенко в эфире "Донбас.Реалий", передает " Радио Свобода ".
"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решение по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальном руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку ", - пояснил Андрей Лещенко.
Прокуров подчеркнул, что Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, в том числе на оккупированной территории, как на национальном, так и на международном уровне. Правда, в международных судебных инстанциях другой подход к доказательству события преступления, сказал чиновник.
"Существует такое понятие" форма командной ответственности ", которое отсутствует в нашем национальном законодательстве", - отметил Лещенко.
По его словам, это понятие предусматривает, что человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления .
"Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", - пояснил прокурор.
- Напомним, тюрьма террористов "Изоляция" находится на территории музея современного искусства, который они захватили. Музей появился на территории бывшего завода изоляционных материалов. О содержании и пытки в "Изоляция" заявляли освобождены из плена граждане. В частности, там удерживали ученого Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.
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