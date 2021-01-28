Первые дозы ожидают в сентябре: в Италии начали разработку вакцины от коронавируса

28 января, 2021, 11:27

Итальянские ученые начали разработку вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на информагентство ANSA .

Разработку вакцины начала итальянская компания ReiThera, но министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза уже объявил о готовности правительства профинансировать исследования.

В случае успешных испытаний, первые несколько миллионов доз препарата от ReiThera поступят в центры вакцинации в сентябре 2021 года.

Италия является лидером в Евросоюзе по количеству сделанных прививок против COVID-19.