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Espreso.tvОбществоПервые дозы ожидают в сентябре: в Италии начали разработку вакцины от коронавируса

Первые дозы ожидают в сентябре: в Италии начали разработку вакцины от коронавируса


фото: reuters
Итальянские ученые начали разработку вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на информагентство ANSA .

Разработку вакцины начала итальянская компания ReiThera, но министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза уже объявил о готовности правительства профинансировать исследования.

В случае успешных испытаний, первые несколько миллионов доз препарата от ReiThera поступят в центры вакцинации в сентябре 2021 года.

  • Италия является лидером в Евросоюзе по количеству сделанных прививок против COVID-19.

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