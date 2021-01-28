Патриарх Варфоломей вакцинировался от COVID-19 препаратом от Sinovac

28 января, 2021, 17:48

Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против COVID-19 вакциной от китайской компании Sinovac.

Прививки сделали в клинике Стамбульского университета 28 января, сообщил LB.ua со ссылкой на Proto Thema.

Вселенский патриарх поблагодарил сотрудников клиники за самопожертвование и выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся поскорее остановить.

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Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.

Для прививок используют вакцину CoronaVac, разработанную Sinovac Biotech.

25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac. Это единственная разрешенная вакцина в стране.