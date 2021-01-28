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Espreso.tvОбществоПатриарх Варфоломей вакцинировался от COVID-19 препаратом от Sinovac

Патриарх Варфоломей вакцинировался от COVID-19 препаратом от Sinovac


фото: protothema
Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против COVID-19 вакциной от китайской компании Sinovac.

Прививки сделали в клинике Стамбульского университета 28 января, сообщил LB.ua со ссылкой на Proto Thema.

Вселенский патриарх поблагодарил сотрудников клиники за самопожертвование и выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся поскорее остановить.

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Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.

Для прививок используют вакцину CoronaVac, разработанную Sinovac Biotech.

  • 25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac. Это единственная разрешенная вакцина в стране.

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