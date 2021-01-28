Патриарх Варфоломей вакцинировался от COVID-19 препаратом от Sinovac
28 января, 2021, 17:48
Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против COVID-19 вакциной от китайской компании Sinovac.
Прививки сделали в клинике Стамбульского университета 28 января, сообщил LB.ua со ссылкой на Proto Thema.
Вселенский патриарх поблагодарил сотрудников клиники за самопожертвование и выразил надежду, что пандемию коронавируса удастся поскорее остановить.
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Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.
Для прививок используют вакцину CoronaVac, разработанную Sinovac Biotech.
- 25 января Турция получила еще 6,5 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac. Это единственная разрешенная вакцина в стране.
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