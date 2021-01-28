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Espreso.tvОбществоОккупанты из ОРДЛО представили свою "военную доктрину": хотят под свой контроль Луганскую и Донецкую области целиком

Оккупанты из ОРДЛО представили свою "военную доктрину": хотят под свой контроль Луганскую и Донецкую области целиком

Оккупанты из группировок "ДНР" и "ЛНР" представили "доктрину", которая предполагает захват ими всех территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Доктрина" оккупантов включает 7 шагов, которые планируют выполнить в "ближайшей перспективе".

В частности, это "прекращение военных действий". При этом записано "установление контроля "ДНР" и "ЛНР" над всеми территориями Донецкой и Луганской областей".

В документе указано намерение добиться "углубленной экономической интеграции с Россией".

Еще одним шагом значится "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей с РФ".

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