Оккупанты из ОРДЛО представили свою "военную доктрину": хотят под свой контроль Луганскую и Донецкую области целиком

28 января, 2021, 16:38

Оккупанты из группировок "ДНР" и "ЛНР" представили "доктрину", которая предполагает захват ими всех территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Доктрина" оккупантов включает 7 шагов, которые планируют выполнить в "ближайшей перспективе".

В частности, это "прекращение военных действий". При этом записано "установление контроля "ДНР" и "ЛНР" над всеми территориями Донецкой и Луганской областей".

В документе указано намерение добиться "углубленной экономической интеграции с Россией".

Еще одним шагом значится "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей с РФ".