Оккупанты планируют провести еще один псевдореферендум об объединении "ЛНР" и "ДНР", - правозащитники

28 января, 2021, 18:08

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты готовят новый псевдореферендум

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.

"Наши источники информации сообщают, что начат процесс объединения "ЛНР" и "ДНР". Этот вопрос будет вынесен на так называемый "референдум Донбасса". В какой именно форме будет объединение - не решено (или союз, или полное слияние) ", - говорится в сообщении.

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Правозащитники отмечают, что группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что "решение в Кремле о процессе объединения принято", но добавили, что в среде оккупантов большая "внутренняя оппозиция, которую все устраивает".