Оккупанты планируют провести еще один псевдореферендум об объединении "ЛНР" и "ДНР", - правозащитники
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.
"Наши источники информации сообщают, что начат процесс объединения "ЛНР" и "ДНР". Этот вопрос будет вынесен на так называемый "референдум Донбасса". В какой именно форме будет объединение - не решено (или союз, или полное слияние) ", - говорится в сообщении.
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Правозащитники отмечают, что группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что "решение в Кремле о процессе объединения принято", но добавили, что в среде оккупантов большая "внутренняя оппозиция, которую все устраивает".
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