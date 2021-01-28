Оккупанты дважды открывали огонь у Водяного

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 28 января, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщели представителям ОБСЕ.

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