Оккупанты дважды открывали огонь у Водяного
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 28 января, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщели представителям ОБСЕ.
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