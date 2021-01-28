Одна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина присоединить ОРДЛО к России
Видео ее выступления с форума оккупантов в Донецке выложил пропагандист из президентского пула РФ Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", - сказала Симоньян.
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- Россия напала на Украину в феврале 2014 года, сначала аннексировав Крым. Впоследствии войска были введены в Донецкую и Луганскую области, война и обстрелы продолжаются уже седьмой год.
Симоньян - на форуме «Русский Донбасс» Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) January 28, 2021
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