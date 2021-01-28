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Espreso.tvОбществоОдна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина присоединить ОРДЛО к России

Одна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина присоединить ОРДЛО к России


фото: dialog.ua
Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить оккупированную часть Донбасса к РФ

Видео ее выступления с форума оккупантов в Донецке выложил пропагандист из президентского пула РФ Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", - сказала Симоньян.

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  • Россия напала на Украину в феврале 2014 года, сначала аннексировав Крым. Впоследствии войска были введены в Донецкую и Луганскую области, война и обстрелы продолжаются уже седьмой год.

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