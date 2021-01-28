Обвинения по Татарову не имеют связи с его работой в ОПУ, - Ермак рассказал, почему не уволил своего заместителя

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Прозвучавшие обвинения имеют 4-летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", - сказал Ермак.

Журналист заметил, что тогда на эту должность можно взять и Николая Азарова, ведь его прежняя деятельность связана с режимом Виктора Януковича, а не с правлением Владимира Зеленского.

"Немного некорректное сравнение. Я бы не сравнивал господина Азарова с господином Татаровым. То, что это дело имеет такой резонанс, и фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента - это было немыслимо ни при одном президенте Украины до этого ... Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, - есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде", - ответил Ермак.

Он отметил, что Офис президента не сотрудничал с генпрокурором Ириной Венедиктовой по делу Татарова.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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