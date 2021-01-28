Обвинения по Татарову не имеют связи с его работой в ОПУ, - Ермак рассказал, почему не уволил своего заместителя
Об этом он рассказал в интервью НВ.
"Прозвучавшие обвинения имеют 4-летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", - сказал Ермак.
Журналист заметил, что тогда на эту должность можно взять и Николая Азарова, ведь его прежняя деятельность связана с режимом Виктора Януковича, а не с правлением Владимира Зеленского.
"Немного некорректное сравнение. Я бы не сравнивал господина Азарова с господином Татаровым. То, что это дело имеет такой резонанс, и фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента - это было немыслимо ни при одном президенте Украины до этого ... Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, - есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде", - ответил Ермак.
Он отметил, что Офис президента не сотрудничал с генпрокурором Ириной Венедиктовой по делу Татарова.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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