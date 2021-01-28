Общество должно прийти к согласию относительно памятника Щорсу в Киеве - Дробович

28 января, 2021, 17:01

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что общество должно прийти к согласию в вопросах чествования исторических личностей путем установки памятников

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Например, многие киевляне были против советской власти, но их расстреливали. Вот Щорс, который стоит на бульваре (речь идет о памятнике на бульваре Шевченко в Киеве, - ред.), был комендантом города. А в Мариинском парке расстреливали и хоронили людей - за то, что они не хотели с этими голодранцами строить страну, они хотели жить по-другому. Но с ними говорили способом красного террора. И памятник Щорсу стоит. С одной стороны, произведение искусства - мы цивилизованная страна, мы уважаем памятки искусства. Но, с другой стороны, где же справедливость? Человек расстреливал киевлян, которые были не согласны, - и это был их метод ведения переговоров", - отметил Дробович.

Он признал, что вопрос непростой. "Есть люди, которые имеют сентимент к советской власти, они не могут смириться. Вопрос острый", - сказал историк.

По его словам, для того и существуют такие институты, как Украинский институт национальной памяти, - чтобы побуждать к диалогу на сложные темы и находить ответы.

"Если мы их не находим, перессоримся между собой и снова какая-нибудь тоталитарная машина станет главной над нами и будет нас массово убивать", - подчеркнул глава УИНП.