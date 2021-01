Обесточены населенные пункты, закрыты автодороги: в ГСЧС рассказали о ситуации с погодными условиями в Украине

28 января, 2021, 09:24

По состоянию на утро 28 января в Украине из-за ухудшения погодных условий были обесточены 143 населенных пункта в 4 областях

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

Без электроэнергии в Одесской области остались 113 населенных пунктов, в Кировоградской - 19 и Черкасской - 10, в Запорожской - 1.

На автодорогах М-15 Одесса - Рени (на пл. Бухарест), М-16 Одесса - Кучурган (на пл. Кишинев), запрещено движение автотранспортных средств всех категорий. На остальной автодорог государственного и местного значения транспортное сообщение обеспечено.

По состоянию на 7:00 четверга 28 января cпостеригався небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Кировоградской (до 10 см), Черкасской (до 14 см) и Полтавской (2 см) областях, в Сумской области шел дождь.

По данным ГСЧС, 28 января в большинстве областей идти снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях - значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В юго-восточной части страны местами пройдет дождь.

Ветер северный (в восточных областях и на Приазовье - южный), 7-12 м / с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура составит 0 ...- 5 ° C, в Карпатах ожидается -6 ...- 11 ° C, в восточной части, Приазовье и Крыму будет +4 ... + 9 ° C.

