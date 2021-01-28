28 января, 2021, 10:04

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), позволила штрафовать поставщиков электроэнергии за долги перед "Укрэнерго"

Об этом сообщила пресс служба "Укрэнерго".

Так, согласно постановлению НКРЕКП №93 от 27 января, отменен запрет штрафовать поставщиков (в том числе поставщиков универсальных услуг) за долги по оплате услуг оператора системы передачи (ОСП).

"В связи с этим с 1 февраля НЭК" Укрэнерго "восстанавливает применения к поставщикам (в том числе поставщиков универсальных услуг) штрафных санкций (пени), предусмотренные договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае нарушения сроков оплаты ОСП может начислить участнику рынка пеню 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку свыше 30 календарных дней дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа.

В пресс-службе отметили, что пока суммарный долг участников рынка за услуги по передаче электрической энергии превышает 6 млрд грн (с НДС), значительная часть этой суммы приходится на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581, 7 млн грн.

"Такая ситуация крайне негативно влияет на финансовое состояние Укрэнерго, которое на сегодня не имеет достаточных объемов для бездефицитного финансирования всех своих обязательств, в частности перед ГП" Гарантированный покупатель "в пределах возложенных на компанию специальных обязанностей", - подчеркивают в компании.

В связи с этим "Укрэнерго" призвало всех участников рынка добросовестно относиться к своим обязательствам по оплате предоставленных услуг по передаче электроэнергии и диспетчерского управления.

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