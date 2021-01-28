Непогода в Украине: в Одесской области из-за заносов и гололеда образовалась пробка из грузовиков

28 января, 2021, 20:50

Вблизи с. Петровиривка Ширяевского района Одесской области из-за заносов и гололеда образовалась пробка из грузовиков

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на 20:00 28 января наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 2 см), Кировоградской (до 10 см) и Винницкой (до 5 см) областях; небольшой снег с дождем в Николаевской (до 15 см) и Херсонской (до 1 см) областях.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

Одесская область - запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Николаевская область - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Вблизи с. Петровиривка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса из-за заносов и гололедицы образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств. Для расчистки дороги и ликвидации затора от Службы автомобильных дорог работает 46 единиц техники.