Нефть только на продажу: Саудовская Аравия переходит на газ и возобновляемую энергетику

28 января, 2021, 11:29

Саудовская Аравия планирует к 2030 году перевести 50% своей энергетики на газ, остальное - на возобновляемые источники энергии (ВИЭ)

Об этом заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе форума Future Investment Intiatives в Эр-Рияде.

"В отношении возобновляемых источников мы будем второй Германией", - заявил он.

Ранее королевство заявляло об амбициозных планах по солнечной энергогенерации. В результате, отметил принц, использование нефти будет сокращаться, и в королевства появится больше возможности для ее экспорта. Также страна намерена сотрудничать со многими странами в производстве «голубого» и «зеленого» водорода, а также технологий по улавливанию выбросов парниковых газов.

Саудовская Аравия также внедряет и планирует продолжать внедрять программы по энергосбережению. В сентябре 2020 года Саудовская Аравия поставила первую в мире партию «голубого» водорода, который был превращен в аммиак, в Японию. Саудовская Аравия также планирует получать водород путем солнечной энергии - в этом случае речь идет о так называемом "зеленом" водные - на предприятии в городе Неом начиная с 2025 года.

Сейчас Саудовская Аравия занимает третье место по добыче нефти в мире, добывая после сокращений в рамках соглашения ОПЕК + 9 млн б / с, экспортируя около 6 млн б / с, против добычи 11 млн б / с в октябре 2018 года, когда экспорт превышал 7 млн б / с.

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Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2021/01/28/saudivska-araviya-do-2030-roku-maye-namir-perevesti-elektroenergetiku-na-vde-i-gaz/