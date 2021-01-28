Нефть только на продажу: Саудовская Аравия переходит на газ и возобновляемую энергетику
Об этом заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе форума Future Investment Intiatives в Эр-Рияде.
"В отношении возобновляемых источников мы будем второй Германией", - заявил он.
Ранее королевство заявляло об амбициозных планах по солнечной энергогенерации. В результате, отметил принц, использование нефти будет сокращаться, и в королевства появится больше возможности для ее экспорта. Также страна намерена сотрудничать со многими странами в производстве «голубого» и «зеленого» водорода, а также технологий по улавливанию выбросов парниковых газов.
Саудовская Аравия также внедряет и планирует продолжать внедрять программы по энергосбережению. В сентябре 2020 года Саудовская Аравия поставила первую в мире партию «голубого» водорода, который был превращен в аммиак, в Японию. Саудовская Аравия также планирует получать водород путем солнечной энергии - в этом случае речь идет о так называемом "зеленом" водные - на предприятии в городе Неом начиная с 2025 года.
Сейчас Саудовская Аравия занимает третье место по добыче нефти в мире, добывая после сокращений в рамках соглашения ОПЕК + 9 млн б / с, экспортируя около 6 млн б / с, против добычи 11 млн б / с в октябре 2018 года, когда экспорт превышал 7 млн б / с.
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