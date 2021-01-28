На полигоне бронетягач насмерть задавил военного, - командование "Север"

28 января, 2021, 17:50

Бронетягач на одном из военных полигонов насмерть задавил военнослужащего Анатолия Мельника

Об этом сообщили в пресс-центре оперативного командования "Север".

"К сожалению, сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель мтлб, которая буксировалась, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть.

"Трагичности ситуации придает тот факт, что всего две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Север" прошли учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава. Но беда все-таки случилась", - сообщили в пресс-центре.

Погиб старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин.

Командующим оперативного командования "Север" назначено расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности. Следствие продолжается, и о его выводах будет сообщено дополнительно.

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