На Полтавщине на трассе Пирятин-Сумы маршрутка вылетела в кювет и перевернулась

28 января, 2021, 13:51

28 января, около 9 утра на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Водитель микроавтобуса" Mercedes Sprinter ", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту" Сумы-Киев ", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону", - говорится в сообщении.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы ",

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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