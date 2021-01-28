На Полтавщине на трассе Пирятин-Сумы маршрутка вылетела в кювет и перевернулась
28 января, 2021, 13:51
28 января, около 9 утра на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
"Водитель микроавтобуса" Mercedes Sprinter ", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту" Сумы-Киев ", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону", - говорится в сообщении.
На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы ",
Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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