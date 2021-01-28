На Николаевщине перевернулся военный грузовик: пострадали два человека
28 января, 2021, 16:52
На трассе Николаев-Днипро перевернулся на бок армейский грузовик, пострадали двое военнослужащих
Об этом сообщает издание "Новости-N" .
Утром 28 января в Николаевской области слетел с дороги в кювет и перевернулся на бок армейский грузовик. В результате ДТП пострадали двое военнослужащих.
Как сообщается, грузовик МАЗ двигался по трассе Н-11 "Николаев-Днипро" в направлении Кривого Рога.
В районе села Михайловка Казанковского района водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
Пострадавших с места происшествия увезла "скорая помощь". Об их состоянии ничего не известно. Грузовик приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.
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