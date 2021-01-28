Министерство нацбезопасности США предупредило о повышенной угрозе внутреннего терроризма после штурма Капитолия

28 января, 2021, 10:31

Министерство национальной безопасности США (DHS) заявило о существовании повышенной угрозы внутреннего терроризма в стране

Об этом говорится в сообщении на сайте DHS .

"В США сейчас существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

В министерстве нацбезопасности отметили, что угроза актов насилия существует со стороны сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые недовольны победой Джо Байдена на президентских выборах.

"DHS не имеет никакой информации для указания на конкретный, достоверный заговор. Однако насильственные беспорядки продолжались в течение последних дней и мы все еще обеспокоены тем, что лица, разочарованы выполнением государственных полномочий и сменой президента, а также недовольны по другим, в частности, идеологическим причинам, подкрепленным фальшивыми нарративами, могут продолжать мобилизовывать широкий спектр идеологически мотивированных деятелей для подстрекательства или совершение насилия ", - отметили в министерстве.

Напомним, после штурма Капитолия сторонниками Трампа в Сенат внесли резолюцию о втором импичменте 45-го президента США за подстрекательство к мятежу.

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