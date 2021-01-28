Ломаченко поразил фанатов навыками хоккеиста

28 января, 2021, 21:32

Украинский боксер Василий Ломаченко удивил болельщиков навыками хоккеиста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ломаченко.

Василий Ломаченко распространил в instagram ролик, где он вместе с товарищами играет в хоккей. Боксер поразил болельщиков навыками хоккеиста. Украинец продемонстрировал бешеную скорость на льду.

Фанаты в комментариях называют Ломаченко "великим чемпионом".

Напомним, 20 января Василий Ломаченко в очередной раз назвал несправедливым поражение от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

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