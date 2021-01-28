Ломаченко поразил фанатов навыками хоккеиста
28 января, 2021, 21:32
Украинский боксер Василий Ломаченко удивил болельщиков навыками хоккеиста
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ломаченко.
Василий Ломаченко распространил в instagram ролик, где он вместе с товарищами играет в хоккей. Боксер поразил болельщиков навыками хоккеиста. Украинец продемонстрировал бешеную скорость на льду.
Фанаты в комментариях называют Ломаченко "великим чемпионом".
- Напомним, 20 января Василий Ломаченко в очередной раз назвал несправедливым поражение от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
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