 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛомаченко поразил фанатов навыками хоккеиста

Ломаченко поразил фанатов навыками хоккеиста


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко удивил болельщиков навыками хоккеиста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ломаченко.

Василий Ломаченко распространил в instagram ролик, где он вместе с товарищами играет в хоккей. Боксер поразил болельщиков навыками хоккеиста. Украинец продемонстрировал бешеную скорость на льду.

Фанаты в комментариях называют Ломаченко "великим чемпионом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать