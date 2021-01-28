Курс валют: НБУ несколько ослабил гривну по отношению к доллару

28 января, 2021, 09:12

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 января 2021 года на отметке 28,16 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 27 января курс составлял 28,15 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 28 января установлен на уровне 34,12 грн / евро. По состоянию на 27 января курс составлял 34,18 грн / евро.

На наличном рынке 28 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,15, продают - по 28,23 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 29,20 грн / $, продажи - в пределах 28,15 - 29,20 грн / $.

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