Кремль готовится к продолжению агрессии, - Бессмертный о заявлении Путина

28 января, 2021, 22:45

Ответ на российскую активность может быть один - это создание антипутинского блока государств, считает Бессмертный

Об этом украинский политик Роман Бессмертный рассказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

Ведущий спросил, как можно понять заявление президента РФ Путина о том, что санкционные режимы увеличивают вероятность применения военной силы.

"По тому, что происходит в России, как формируются войска, особенно по западной границе РФ, это свидетельствует, что Кремль готовится к продолжению агрессии. Ответ на это может быть один - это создание антипутинского блока государств. Если этого не поймут, то очевидно, что Путин пойдет на продолжение агрессии", - cказав Бессмертный.

По его словам, украинский государственный менеджмент не осознает, что заняв нынешнюю позицию неопределенности он не может сформировать ответ по силовому компоненту. А деморализация на фронте может привести к общей деморализации Вооруженных сил и общества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Напомним, что 28 января президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан и юрлиц из России.

Читайте также: Путин на Давосском форуме: Санкции повышают риски одностороннего применения военной силы