Коронавирус в Украине: в течение суток - 5529 новых заражений, 149 человек умерли
28 января, 2021, 08:47
По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине зафиксировано 1206412 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 351 - летальные, 992031 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 27 января было зафиксировано 5529 новых случаев коронавируса (из них дети - 248, медработники - 236), 149 пациентов умерли, 11946 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 396 случаев;
- Винницкая область - 255 случаев;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 296 случаев;
- Донецкая область - 201 случай;
- Житомирская область - 263 случая;
- Закарпатская область - 247 случаев;
- Запорожская область - 249 случаев;
- Ивано-Франковская область - 262 случая;
- Киевская область - 163 случая;
- Кировоградская область - 45 случаев;
- Луганская область - 105 случаев;
- Львовская область - 454 случая;
- Николаевская область - 308 случаев;
- Одесская область - 171 случай;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ровенская область - 172 случая;
- Сумская область - 175 случаев;
- Тернопольская область - 213 случаев;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 102 случая;
- Хмельницкая область - 242 случая;
- Черкасская область - 103 случая;
- Черновицкая область - 285 случаев;
- Черниговская область - 199 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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