 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток - 5529 новых заражений, 149 человек умерли

Коронавирус в Украине: в течение суток - 5529 новых заражений, 149 человек умерли

По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине зафиксировано 1206412 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 351 - летальные, 992031 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 27 января было зафиксировано 5529 новых случаев коронавируса (из них дети - 248, медработники - 236), 149 пациентов умерли, 11946 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 396 случаев;
  • Винницкая область - 255 случаев;
  • Волынская область - 159 случаев;
  • Днепропетровская область - 296 случаев;
  • Донецкая область - 201 случай;
  • Житомирская область - 263 случая;
  • Закарпатская область - 247 случаев;
  • Запорожская область - 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 262 случая;
  • Киевская область - 163 случая;
  • Кировоградская область - 45 случаев;
  • Луганская область - 105 случаев;
  • Львовская область - 454 случая;
  • Николаевская область - 308 случаев;
  • Одесская область - 171 случай;
  • Полтавская область - 151 случай;
  • Ровенская область - 172 случая;
  • Сумская область - 175 случаев;
  • Тернопольская область - 213 случаев;
  • Харьковская область - 313 случаев;
  • Херсонская область - 102 случая;
  • Хмельницкая область - 242 случая;
  • Черкасская область - 103 случая;
  • Черновицкая область - 285 случаев;
  • Черниговская область - 199 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2021 четверг

27 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать