Коронавирус в Украине: в течение суток - 5529 новых заражений, 149 человек умерли

28 января, 2021, 08:47

По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине зафиксировано 1206412 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 351 - летальные, 992031 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 27 января было зафиксировано 5529 новых случаев коронавируса (из них дети - 248, медработники - 236), 149 пациентов умерли, 11946 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 396 случаев;

Винницкая область - 255 случаев;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 296 случаев;

Донецкая область - 201 случай;

Житомирская область - 263 случая;

Закарпатская область - 247 случаев;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 262 случая;

Киевская область - 163 случая;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 105 случаев;

Львовская область - 454 случая;

Николаевская область - 308 случаев;

Одесская область - 171 случай;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 172 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 213 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 102 случая;

Хмельницкая область - 242 случая;

Черкасская область - 103 случая;

Черновицкая область - 285 случаев;

Черниговская область - 199 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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