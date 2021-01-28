Контрразведка СБУ задержала разведчика оккупантов: тот рассказал об обстреле населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Оперативники спецслужбы установили, что местный в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделению, который участвует в войне против Украины неподалеку Докучаевска, Авдеевки, Луганска.
"Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации ОРДЛО", - говорится в сообщении.
Он сообщил о многочисленных случаях обстрелов оккупантами населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как будто провокаций со стороны ВСУ. Также он рассказал о произволе кадровых офицеров РФ по отношению к террористам из числа местного населения.
Следователи сообщили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации".
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