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Espreso.tvОбществоКонтрразведка СБУ задержала разведчика оккупантов: тот рассказал об обстреле населенных пунктов

Контрразведка СБУ задержала разведчика оккупантов: тот рассказал об обстреле населенных пунктов


фото: ssu.gov.ua
Контрразведчики СБУ задержали в Донецкой области разведчика оккупантов, который рассказал о причастности РФ к военной агрессии в Украине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что местный в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделению, который участвует в войне против Украины неподалеку Докучаевска, Авдеевки, Луганска.

"Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Он сообщил о многочисленных случаях обстрелов оккупантами населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как будто провокаций со стороны ВСУ. Также он рассказал о произволе кадровых офицеров РФ по отношению к террористам из числа местного населения.

Следователи сообщили о подозрении по статье "создание террористической группы или террористической организации".

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