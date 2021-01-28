Комитет Рады рекомендовал вернуть спецтариф на электроэнергию до 100 кВт

28 января, 2021, 10:56

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять проект постановления №4650, который, в частности, предлагает установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц

Об этом говорится в сообщении комитета.

"Комитет рассмотрел и поддержал проект постановления Верховной Рады Украины о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Согласно тексту проекту постановления, она предлагает внедрить государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа; установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт / ч. на месяц; установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тыс. кВт / ч. на месяц; усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей; рассмотреть можиливисть компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающих в домах, за объем потребленной электроэнергии в 3 тыс. кВт / ч в месяц.

Напомним, 27 января Кабинет министров одобрил предоставление компенсаций пользователям электроотопления.